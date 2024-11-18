Serdal Adalı'dan Başkanlık Açıklaması - Son Dakika
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Serdal Adalı'dan Başkanlık Açıklaması

Serdal Adalı\'dan Başkanlık Açıklaması

Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığı için hazırlık yapmadığını, sadece hizmet için var olacağını belirtti.

18.11.2024 21:40
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Beşiktaş eski asbaşkanı Serdal Adalı, başkan adaylığı ile iddialara yönelik, "Beşiktaş başkanlığına aday olmak için hazırlık yapmama gerek yoktur. Beşiktaş'a ne zaman bir katkım, faydam, hizmetim olacaksa Beşiktaş emreder ben gelirim" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün son yapılan seçiminde aday olan, kulübün eski asbaşkanı Serdal Adalı, hakkında çıkan haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı. Beşiktaş'ın kötü sonuçlar almasını beklemenin karakterine yakışmayacağını vurgulayan Adalı, "Beşiktaş'ımızın son maçlarda yaşadığı puan kayıpları sonrası medyanın farklı mecralarında ben ve ekibimin 2025 kongresinde aday olacağımıza, bu adaylık süreci için hazırlık yaptığımıza ilişkin iddialar yer almaktadır. Bizler Beşiktaşlıyız. Mevcut yönetimin eleştirilmesi, güç kaybetmesi için Beşiktaş'ın kötü sonuçlar almasını beklemek, 2-3 maç puan kaybından sonra çıkıp kendimize adaylık zemini aramak bizim ne karakterimizle, ne de Beşiktaşlılığımızla bağdaşmaz. Henüz 12 haftanın geride kaldığı, geride daha 25 maçın bulunduğu uzun lig maratonunda da Beşiktaş'ımızdan asla umudumuz, inancımız kesilmez. Beşiktaş iyi olmazsa ne sandığın, ne adayların, ne seçimlerin hiçbir önemi kalmaz. Aslolan Beşiktaş'ın başarısı ve menfaatleridir.

Beşiktaş camiasında pusuculuk bitmiştir, görev yapacak olanlar Beşiktaş'ın kötülüğünden medet umarak değil Beşiktaş'a hizmet etmek, bayrağı ileri taşımak için gelecektir. Ben Beşiktaş ne zaman ne görev verdiyse gelip elimden geleni yapmaya çalıştım, hayatım boyunca hep Beşiktaş'la yaşadım. Beşiktaş'ın maçlarında, kongrelerinde, organizasyonlarında hep varım. Ben zaten Beşiktaş'ın içindeyim, Beşiktaş'la yaşıyorum. Beşiktaş başkanlığına aday olmak için hazırlık yapmama gerek yoktur. Beşiktaş benim Beşiktaş'ım, Serdal Adalı da Beşiktaş'ın Serdal Adalısıdır. Beşiktaş'a ne zaman bir katkım, faydam, hizmetim olacaksa Beşiktaş emreder ben gelirim.

Camiamızdan ve büyük taraftarımızdan ricam; bizden duymadıkça spekülasyonlara itibar etmemeleri; camiamızın her bir ferdinin enerjisini Beşiktaş'ın başarısı için harcamalarıdır. Aslolan Beşiktaş'tır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Serdal Adalı, Beşiktaş, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı'dan Başkanlık Açıklaması - Son Dakika

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