Serdal Adalı\'dan Hasan Arat\'ın yumruklandığı olay için ilk açıklama: Burnumuzdan getirdiler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkanlardan Hasan Arat ile Divan Kurulu Tevfik Yamantürk arasında yaşanan olayla ilgili açıklama yayınladı.

"BURNUMUZDAN GETİRDİLER"

Serdal Adalı'nın açıklaması şu şekilde;

"Camiamıza mutlu haberler verdiğimiz, bu olumlu gelişmelerin etkisiyle güzel geçmesini umduğumuz bugünü ne yazık ki burnumuzdan getirdiler.

Bugün düzenlenen Divan Kurulu toplantımızda yaşanan olaylar camiamızı derinden üzmüştür.

Bu görüntüler, bu yaşananlar Türk sporunun öncü kulübü Beşiktaş'a yakışmıyor.

Biz göreve geldiğimiz günden bu yana birlik beraberlik çağrısı yaparken, camiamızın artık yeni bir başlangıç yapması gerektiğini söylerken işte bu görüntüleri önlemeyi amaçlıyorduk.

Beşiktaş camiası kolay günlerden geçmedi, hepimiz Beşiktaş'a yaşatılanlardan dolayı zorlu bir süreçteyiz ancak yeni dönemle birlikte bir an önce normalleşmek, enerjimizi Beşiktaş'ın başarısı için kullanmak durumundayız.

Bizler bireysel olarak bu psikolojiden kurtulmazsak, Beşiktaş'ı içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmak için gerekenleri yapamayız.

Bugün bizi üzüntüye, öfkeye, utanca sevk eden bu görüntüler kötü bir anı olarak kalacak, Beşiktaş çatısı altında bir daha böyle olaylar yaşanmayacaktır.

Beşiktaş'ı hepimizin bildiği, sevdiği, temsil ettiği kültürüne, değerler manzumesi olan kimliğine geri döndüreceğiz. Bunu birlik beraberlikle, camia olarak başaracağız.

Bu tarz eylem ve söylemlerin Beşiktaşımıza en ufak bir getirisi yoktur. Verilmesi gereken bir karar, kesilmesi gereken bir ceza, alınması gereken bir aksiyon varsa gerekeni yüce Türk adaletinin kararlarından sonra hep birlikte yapacağız.

Bugün yaşananların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyor, Başakşehir maçında futbol takımımıza başarılar diliyorum.

Camiamıza saygı ve sevgilerimle..."

HÜSEYİN YÜCEL: KİMSE BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜK DEĞİLDİR

Öte yandan siyah-beyazlılardan Hasan Arat sonrasında başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel'den de yaşananlarla ilgili açıklama geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Yücel'in sözleri şu şekilde;

"Değerli Beşiktaşlılar,

Divan kurulu toplantımızı ve Beşiktaşlılık duruşuna yakışmayan olayları üzülerek takip ettim.

Bu gibi olası durumları yatıştırması ve yönetmesi beklenen kurulun başkanının olayın içinde olması kabul edilemez. Yaşananlarla ilgili Sayın Divan Kurulu Başkanı'nın açıklama yapması gereklidir.

Beşiktaş camiası uzun zamandır maalesef çok gergindir. Bu gerginliklerin tohumları da yıllar önce atılmıştır. Herkes aklıyla hareket etmelidir. Lafta değil özde birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.

Şu net bir şekilde bilinmelidir:

Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir."

HASAN ARAT YUMRUKLANDI

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi. Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı. Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat'a yumruk attı. Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.