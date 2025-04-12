Serdal Adalı'dan Hasan Arat'ın yumruklandığı olay için ilk açıklama: Burnumuzdan getirdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Serdal Adalı'dan Hasan Arat'ın yumruklandığı olay için ilk açıklama: Burnumuzdan getirdiler

Geniş Video İzle

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkanlardan Hasan Arat'ın yumruklandığı olayla ilgili ilk açıklama geldi. Adalı, yazılı yaptığı açıklamada "Olumlu gelişmelerin etkisiyle güzel geçmesini umduğumuz bugünü ne yazık ki burnumuzdan getirdiler. Beşiktaş çatısı altında bir daha böyle olaylar yaşanmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

12.04.2025 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkanlardan Hasan Arat ile Divan Kurulu Tevfik Yamantürk arasında yaşanan olayla ilgili açıklama yayınladı.

"BURNUMUZDAN GETİRDİLER"

Serdal Adalı'nın açıklaması şu şekilde;

"Camiamıza mutlu haberler verdiğimiz, bu olumlu gelişmelerin etkisiyle güzel geçmesini umduğumuz bugünü ne yazık ki burnumuzdan getirdiler.

Bugün düzenlenen Divan Kurulu toplantımızda yaşanan olaylar camiamızı derinden üzmüştür.

Bu görüntüler, bu yaşananlar Türk sporunun öncü kulübü Beşiktaş'a yakışmıyor.

Biz göreve geldiğimiz günden bu yana birlik beraberlik çağrısı yaparken, camiamızın artık yeni bir başlangıç yapması gerektiğini söylerken işte bu görüntüleri önlemeyi amaçlıyorduk.

Beşiktaş camiası kolay günlerden geçmedi, hepimiz Beşiktaş'a yaşatılanlardan dolayı zorlu bir süreçteyiz ancak yeni dönemle birlikte bir an önce normalleşmek, enerjimizi Beşiktaş'ın başarısı için kullanmak durumundayız.

Bizler bireysel olarak bu psikolojiden kurtulmazsak, Beşiktaş'ı içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmak için gerekenleri yapamayız.

Bugün bizi üzüntüye, öfkeye, utanca sevk eden bu görüntüler kötü bir anı olarak kalacak, Beşiktaş çatısı altında bir daha böyle olaylar yaşanmayacaktır.

Beşiktaş'ı hepimizin bildiği, sevdiği, temsil ettiği kültürüne, değerler manzumesi olan kimliğine geri döndüreceğiz. Bunu birlik beraberlikle, camia olarak başaracağız.

Bu tarz eylem ve söylemlerin Beşiktaşımıza en ufak bir getirisi yoktur. Verilmesi gereken bir karar, kesilmesi gereken bir ceza, alınması gereken bir aksiyon varsa gerekeni yüce Türk adaletinin kararlarından sonra hep birlikte yapacağız.

Bugün yaşananların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyor, Başakşehir maçında futbol takımımıza başarılar diliyorum.

Camiamıza saygı ve sevgilerimle..."

Serdal Adalı'dan Hasan Arat'ın yumruklandığı olay için ilk açıklama: Burnumuzdan getirdiler

HÜSEYİN YÜCEL: KİMSE BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜK DEĞİLDİR

Öte yandan siyah-beyazlılardan Hasan Arat sonrasında başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel'den de yaşananlarla ilgili açıklama geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Yücel'in sözleri şu şekilde;

"Değerli Beşiktaşlılar,

Divan kurulu toplantımızı ve Beşiktaşlılık duruşuna yakışmayan olayları üzülerek takip ettim.

Bu gibi olası durumları yatıştırması ve yönetmesi beklenen kurulun başkanının olayın içinde olması kabul edilemez. Yaşananlarla ilgili Sayın Divan Kurulu Başkanı'nın açıklama yapması gereklidir.

Beşiktaş camiası uzun zamandır maalesef çok gergindir. Bu gerginliklerin tohumları da yıllar önce atılmıştır. Herkes aklıyla hareket etmelidir. Lafta değil özde birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.

Şu net bir şekilde bilinmelidir:

Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir."

Serdal Adalı'dan Hasan Arat'ın yumruklandığı olay için ilk açıklama: Burnumuzdan getirdiler

HASAN ARAT YUMRUKLANDI

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi. Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı. Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat'a yumruk attı. Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.

Serdal Adalı\'dan Hasan Arat\'ın yumruklandığı olay için ilk açıklama: Burnumuzdan getirdiler
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Tevfik Yamantürk, Hüseyin Yücel, Serdal Adalı, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı'dan Hasan Arat'ın yumruklandığı olay için ilk açıklama: Burnumuzdan getirdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBP Genel Başkanı Destici: Çin’in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız
İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı
Herkes bu ofsaytı tartışıyor Samsunspor’un golü iptal oldu Herkes bu ofsaytı tartışıyor! Samsunspor'un golü iptal oldu
Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani'yi kabul etti
Sebebi Fenerbahçe Galatasaray’dan bu kareye olay tepki Sebebi Fenerbahçe! Galatasaray'dan bu kareye olay tepki
Kırşehir’de 80 kişi Yeniden Refah Partisi’den istifa etti Kırşehir'de 80 kişi Yeniden Refah Partisi'den istifa etti
Başrolde Torreira var İşte Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyon Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye’ye karşı Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye'ye karşı
Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran’a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel

18:56 Danla Bilic’i darbeden eski erkek arkadaşı Berk Çetin tutuklandı Danla Bilic'i darbeden eski erkek arkadaşı Berk Çetin tutuklandı
18:29 Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz
17:39 ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti İran medyasından ’yapıcı geçti’ mesajı ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı
16:32 Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı İller bir bir alarm veriyor Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor
23:05 Okan Buruk’tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın
22:49 Silivri’de hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun savunmasının tam metni ortaya çıktı Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı
22:26 Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak
22:25 Adana’da portakal bahçesinde kavga 1 kişi öldürüldü Adana'da portakal bahçesinde kavga! 1 kişi öldürüldü
22:20 Yunus Akgün’ün rekor kırmasına ramak kaldı Yunus Akgün'ün rekor kırmasına ramak kaldı
22:03 ABD’de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü ABD'de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü
21:55 Galatasaray, Samsunspor’u deplasmanda 2-0 yendi Galatasaray, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi
21:46 Galatasaray’a takımın yıldızından kötü haber Galatasaray'a takımın yıldızından kötü haber
21:35 Beyaz Saray’dan ’Trump Türkiye’ye gidecek mi’ sorusuna yanıt Beyaz Saray'dan 'Trump Türkiye'ye gidecek mi?' sorusuna yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 19:53:48. #7.13#
SON DAKİKA: Serdal Adalı'dan Hasan Arat'ın yumruklandığı olay için ilk açıklama: Burnumuzdan getirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement