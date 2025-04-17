Serdal Adalı, Hasan Arat'ın yumruklandığı olayı fitili ateşleyen hareketi açıkladı - Son Dakika
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Spor

Serdal Adalı, Hasan Arat'ın yumruklandığı olayı fitili ateşleyen hareketi açıkladı

Serdal Adalı, Hasan Arat\'ın yumruklandığı olayı fitili ateşleyen hareketi açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, eski başkan Hasan Arat'ın Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yumruklandığı olayla ilgili konuştu. Arat'ın toplantıya katılacağını salonda öğrendiğini ve daha önceden haber vermesi gerektiğini söyleyen Adalı, ''Tevfik bey 'hoş geldin' diye elini uzatıyor, Hasan bey de eline vuruyor. Hasan Arat 5 ay sonra konuşacak divanda, normal geçmeyeceğini bilmez mi'' dedi.

17.04.2025 17:39
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların gündemine dair TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Adalı, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkan Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasındaki gerginlik ve sonrasında yaşananlarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"'BURASI İYİDİR' DİYEBİLECEĞİMİZ TEK BİR BİRİM YOK"

Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle;

"Bazı şeyleri açık şekilde ifade etmeden teraziyi dengede götürmeye çalışıyoruz. Göreve başladığımızda kulübün iç işleyişinde 'Burası iyidir' diyebileceğimiz tek bir birim. yoktu. Kulübün işleyiş mekanizması bizi en çok yoran şeydi. Kimin ne iş yaptığı belli olmayan bir tablo vardı. Halen da bunlarla uğraşıyoruz. 'Application'daki yetkili kim' diye sorduk mesela; Kartal Yuvası'ndan çıktı yetkili. Koskoca Beşiktaş'ın kulüp içi yönetimi ve sistemi bu durumda olmaması lazımdı.

"HİÇ KOLAY BİR BEŞİKTAŞ ALMADIK"

Ümraniye'ye gittiğimizde de insanlardaki moral bozukluğu ve güvensizlik duygusunun 2-3 katını gördük. Bunu size anlatmamın imkanı yok. Acaba kulüp kapacak mı diye içlerinde sohbetler olan bir ortam bulduk biz Ümraniye'de. Bugünkü Ümraniye ile o günkü arasında 10 kat fark var. Hiç öyle kolay bir Beşiktaş almadık.

"SEÇİM KAYBETTİKTEN SONRA BİLE KİMSENİN ALTINI OYMAYA ÇALIŞMADIM"

Kaybettiğim seçimlerden sonra bile hiç yönetim kurulunun altını oymaya çalışmadım. Yönetimin başarılı olması Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır. Benim derdim ne Hasan Arat ne de Ahmet Nur Çebi ne de Fikret Orman... Benim için birinci öncelik Beşiktaş'tır. Beşiktaş iyi olduğu müddetçe ben iyi olurum. Ne ben ne de yönetimdeki herhangi bir kimse bir beklenti içinde değiliz.

"GELECEĞİNİ ÖNCEDEN HABER VERMELİYDİ"

Divan Kurulu'nda yaşananlarla ilgili ne kadar üzüntülü olduğumu tarif bile edemem. Keşke Hasan Arat önceden bir haber verip 'Ben yarın divana katılacağım' deseydi. Biz orada öğrendik. 17. sıraya koydular gibi demogojilere gerek yok. Siz önceden arasaydınız elbette birinci sıraya koyulacaktınız. Orası divan kurulu, benim müdahale etmek gibi bir şeyim yok. Buna rağmen geçen seferki toplantıda Ahmet Nur Çebi'yi 'Bu konulara girmeyelim' diye uyarmıştı. Oda 'hayır gireceğim' dedi. Gayet de güzel bir hava vardı divan kurulunda. İki günde önce SPK'dan onay gelmiş, faizden kurtulacağız. Önümüzde temiz bir sayfa açılacak. Bu yaşananların çok da tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Bir defa önceden haber vermeliydi Hasan Arat. Tevfik Başkanı çok sever, sayarım ama ona destek verdiğim sanılmasın. İşin kameradan görünen kısmı var, bir de kamerada görünmeyen kısım var. 'İtişip kakışıyorlar' dediler. 70 yaşındaki insanlar bunlar.

Serdal Adalı, Hasan Arat'ın yumruklandığı olayın fitili ateşleyen hareketi açıkladı

"O DİVANIN NORMAL GEÇMEYECEĞİNİ BİLMEZ Mİ"

Tevfik bey 'hoş geldin' diye elini uzatıyor, Hasan bey de eline vuruyor. Çok hazır gelmiş Hasan Bey. Hasan Arat 5 ay sonra konuşacak divanda, o divanın normal geçmeyeceğini bilmez mi Hasan Arat. İlk konuşmaya başladı. Hasan Bey de bu işleri bilir, gerilim çıkacağını, kendilerine bu işlerin sorulacağını. 17 dakika konuşmuş. Tekrar dinledim. 17 dakika içinde kafamızdaki sorulacak ne vardı içinde? 'Belgelerle gelin' dedi mesela. Bir tane belge mi bıraktınız kulüpte. Bütün belgeleri silip gittiniz.

"HERKES KENDİ SİYASETİNİ YAPIYOR"

Hiç anlamı yokken 100 milyon Euro para harcadılar. Hüseyin Bey de '100 milyon euronun 50 milyon eurosu faiz' demiş. İnsanları aptal yerine koymayın, toplamda rakam 150 milyon euro. Hüseyin Bey'i severim ama troll ekibiyle senelik mi anlaştı bilemiyorum. Sermaye artırımı haberi geldi, sevindik. Sosyal medyaya baktım, Hüseyin Yücel üçüncü sırada! Şaşırdım, ne olduğunu anlamadım. Bunu çevresinde birileri yapıyor. Aynı şeyi Fikret Orman için de yapanlar var. Kendisi anlamaz ve sevmez ama yakınında birileri bu işi yapıyor. Öyle bir şey yapmaz, aklının ucundan da geçmez ve anlamaz da. Hüseyin Yücel bana sallıyor, hiç umurumda olmaz. Beşiktaş iyiye giderken bu işleri yapmasınlar. Kimsenin derdi Beşiktaş değil kardeşim. Herkes kendi siyasetini yapıyor."

Serdal Adalı, Hasan Arat'ın yumruklandığı olayın fitili ateşleyen hareketi açıkladı

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi. Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı. Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat'a yumruk attı. Ortalığın karışmasının ardından Olağan Divan Kurulu Toplantısı tatil edildi. Arat, olayların ardından darp raporu aldı ve hukuki süreç başlattı. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar da disiplin kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Tevfik Yamantürk, Serdal Adalı, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı, Hasan Arat'ın yumruklandığı olayı fitili ateşleyen hareketi açıkladı - Son Dakika

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