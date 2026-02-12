Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Güney Koreli yeni transfer Hyeon-gyu Oh'u tanıtırken verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem oldu.
Siyah-beyazlı kulübün yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un imza töreninde konuşan Serdal Adalı, oyuncunun soyadına gönderme yaparak "Ohhh" ifadesini kullandı. O anlar kameralara yansıdı.
Adalı'nın bu sözleri sonrası Hyeon-gyu Oh'un verdiği tepki dikkat çekti. Güney Koreli futbolcu, yaşanan anlara şaşkınlıkla gülümseyerek karşılık verdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Son Dakika › Spor › Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)