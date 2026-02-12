Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Serdal Adalı yeni transferi \'\'Ohhh\'\' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
12.02.2026 17:02  Güncelleme: 17:06
Serdal Adalı yeni transferi \'\'Ohhh\'\' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hyeon-gyu Oh'u ''Ohhh'' diyerek tanıttı; yıldız futbolcunun şaşkın ve tebessümlü tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Güney Koreli yeni transfer Hyeon-gyu Oh'u tanıtırken verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem oldu.

"OHHH" DİYEREK TANITTI

Siyah-beyazlı kulübün yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un imza töreninde konuşan Serdal Adalı, oyuncunun soyadına gönderme yaparak "Ohhh" ifadesini kullandı. O anlar kameralara yansıdı.

YILDIZ FUTBOLCUDAN TEBESSÜM

Adalı'nın bu sözleri sonrası Hyeon-gyu Oh'un verdiği tepki dikkat çekti. Güney Koreli futbolcu, yaşanan anlara şaşkınlıkla gülümseyerek karşılık verdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    yıldız futbolcu derken Çeto ? 12 12 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    serdar başkan bence sen at işiyle ilgilen. 7 5 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    yıldız futbolcu çay içiyodum ağzımdan çıktı şu tiner neler kadir yarabbi:)) 1 1 Yanıtla
