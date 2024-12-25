Serdal Adalı Yönetim Kurulunu Tanıttı - Son Dakika
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Serdal Adalı Yönetim Kurulunu Tanıttı

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Serdal Adalı, Beşiktaş başkan adaylığı sürecinde yönetim kurulunu ve yeni sponsorları tanıttı.

25.12.2024 21:32
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- Serdal Adalı yönetim kurulunu tanıttı

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıttı.

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Serdal Adalı, yönetim kurulunda görev alacak isimleri tanıttı. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen basın toplantısında Adalı, aynı zamanda yeni iki sponsorla da ön protokol imzaladı.

"Camiamızın yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok"

Olağanüstü genel kurula 4 gün kaldığını hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Adayı Adalı, "Adaylık sürecinde tüm Beşiktaşlılarla bir araya geldik. Görüşleri dinledik, önerileri not ettik. Hepimizin en büyük ve ortak dileği, Beşiktaşımızın yaşadığı bu zorlu süreci geride bırakarak saha içinde ve saha dışında eski gücüne kavuşması ve camiamızı mutlu edecek başarılara yeniden ulaşmasıdır. Bizler bunun için buradayız. Son zamanlarda yaşananlar bize bir kez daha gösterdi ki camiamızın bu saatten sonra yanlış seçimler, yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Bizler; göreve geldiğimiz andan itibaren gücümüzü, aklımızı, kaynaklarımızı bütün imkanlarımızı Beşiktaşımızın hizmetine sunacağız. Futboldan başlayarak, mali yapıya, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsine tek tek el atacağız. Her konu başlığı için ayrı ayrı çalıştık. Her ayrıntıya, Beşiktaş'ımızın her bir ihtiyaç ve beklentisine hakimiz. Her biri için söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Bugün bu amaçlarla yola birlikte çıkacağımız yönetim kurulu arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Yönetim Kurulu kadromuz; alanında uzman, Beşiktaşımız için gecesini gündüzüne katabilecek değerli isimlerden oluşuyor. Her birinin bugün de, gelecekte de Beşiktaşımıza büyük katkılar yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'nın konuşmasının ardından yönetim kurulu listesinde yer alan isimler tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.

Başkan Adayı Adalı'nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil

Hakan Daltaban

Uğur Fora

Orhan Özalp

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

Mustafa Mollaoğlu

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Levent Ağan

Özkan Arseven

Yedek

Toygun Batallı

Esra Sayın

İbrahim Sağlam

Görkem Bilgi

Selahattin Solmaz

Turgut Koç

Serdal Adalı Yönetim Kurulunu Tanıttı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Serdal Adalı Yönetim Kurulunu Tanıttı - Son Dakika

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