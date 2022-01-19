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Fenerbahçe geriden gelerek kazandı - Son Dakika

Fenerbahçe geriden gelerek kazandı

19.01.2022 22:04
Fenerbahçe geriden gelerek kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Altay'ı konuk eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Altay'ı konuk eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada Rayan'ın golüyle yenik duruma düştü. Oyunda kontrolü sağlayan ancak pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, 37. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

İkinci yarıya değişikliklerle daha etkili başlayan Fenerbahçe, 71. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta Serdar Dursun'un kafa vuruşuyla öne geçti.

Bu sonuçla ligde 2 maç aranın ardından galip gelen sarı-lacivertliler, 22 maç sonunda puanını 36'ya yükseltti.

Serdar Dursun gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, ligdeki 7. golünü kaydetti.

Ligde geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor ağlarını da havalandıran tecrübeli oyuncu, Altay karşısında da gol bulmayı başardı.

Serdar, bu golüyle ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

İrfan Can 11 maç sonra golle buluştu

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, ligde 2. golünü attı.

İrfan Can, müsabakanın 37. dakikasında takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Milli futbolcu, son olarak 30 Ekim 2021 tarihinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada gol atmıştı.

Söz konusu mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin oynadığı 11 maçın 9'unda forma şansı bulan İrfan Can, gol atmayı başaramamıştı.

Milli futbolcunun, 11 maç sonra attığı gol bu sezon ligdeki 2. golü oldu.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, geçtiğimiz maç tepki gösterdikleri İrfan Can Kahveci lehine tezahüratlarda bulundu.

Szalai cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, cezalı duruma düştü.

Altay müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan 23 yaşındaki savunmacı, 23. dakikada sarı kart gördü.

Szalai, Demir Grup Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Hüseyin Göçek'e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın hakemi Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi.

Özellikle müsabakanın ilk yarısında Göçek'in kararlarını beğenmeyen taraftarlar, hakem aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Ahmet Çalık unutulmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık için "Ahmet Çalık ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratında bulundu.

Fenerbahçe geriden gelerek kazandı
Fenerbahçe geriden gelerek kazandı
Fenerbahçe geriden gelerek kazandı

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Spor Toto Süper Lig, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe geriden gelerek kazandı - Son Dakika Spor


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