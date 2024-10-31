Serdar Saatçı'nın Sakatlığı Hakkında Açıklama

Spor

Trabzonspor, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sakatlığı bulunan Serdar Saatçı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A takımımızın antrenmanı sırasında sağ kalça bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Serdar Saatçı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda kalça kas ve tendonunda yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi. - TRABZON