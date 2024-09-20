Serhat Aydın, Modern Pentatlon Başkan Adayı

Spor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 29 Eylül'deki olağan seçimli genel kurulunda Serhat Aydın, tek başkan adayı olarak yer alacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, başkan adaylığı için başvuru süresinin sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, başkan adaylığına bir başvurunun alındığı belirtilerek "Başvurular, 19 Eylül 2024 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleştirilen Seçim Komisyonu Toplantısı'nda değerlendirilmiş ve Serhat Aydın'ın federasyon başkanlığına başvurusu kabul edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.