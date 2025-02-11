Serkan Asan Iğdır'a Kiralandı

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Trabzonspor, Serkan Asan'ı sezon sonuna kadar Iğdır Futbol Kulübü'ne kiraladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan'ın, Iğdırspor Kulübü'ne 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Iğdırspor Kulübü tarafından karşılanacaktır" denildi. - TRABZON