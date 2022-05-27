Sevinçleri yarıda kesip bayılan oyuncunun yanına koştular - Son Dakika
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Sevinçleri yarıda kesip bayılan oyuncunun yanına koştular

27.05.2022 10:13
Sevinçleri yarıda kesip bayılan oyuncunun yanına koştular

Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, TFF 3.Lig Play Off yarı final maçında Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor'u 3-1 mağlup etti.

Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, TFF 3.Lig Play Off yarı final maçında Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonunda Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor'dan bir oyuncu bayılınca Adana 01 Kadın Futbol Kulübü oyuncuları sevinçlerini yarıda bıraktı.

TFF Kadınlar 3. Lig'inde mücadele eden Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, TFF 2.Lig'e yükselmek için Play Off'ta mücadele ediyor. Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, Ankara'da oynadığı İstanbul Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonunda ise Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor'dan bir oyuncu bayıldı. Bu sırada sahada sevinç gösterisi yapan Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, sevincini yarıda kesti.

Kulüp Başkanı Ayfun Kaplan ise oyuncularını bayılan oyuncunun yanına götürüp 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor'da daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapıp Adana 01 Kadın Futbol Kulübü oyuncularına teşekkür etti. - ADANA

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Kaynak: İHA

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