Seyhan Belediyesi, binlerce çocuğa ücretsiz spor eğitimi veriyor - Son Dakika
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Spor

Seyhan Belediyesi, binlerce çocuğa ücretsiz spor eğitimi veriyor

Seyhan Belediyesi, binlerce çocuğa ücretsiz spor eğitimi veriyor

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, 10 tesiste 14 farklı branşta binlerce çocuğa ücretsiz spor eğitimi verdiklerini belirterek, 'Çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlamak, gerçek potansiyellerine ulaşabilmeleri için imkan oluşturmak istiyoruz' dedi.

02.07.2024 14:26  Güncelleme: 14:32
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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, 10 tesiste 14 farklı branşta binlerce çocuğa ücretsiz spor eğitimi verdiklerini belirterek, "Çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlamak, gerçek potansiyellerine ulaşabilmeleri için imkan oluşturmak istiyoruz" dedi.

Seyhan Belediyesi, Emre Gönlüşen Spor Kompleksi'nde yaz spor okulları açılış töreni gerçekleştirdi. Spora yönelik çalışmalarının yaz aylarında da yaz okulu çalışmaları ile sürdürüleceğini belirten Tekin, tüm imkanları ile sporun ve sporcunun daima yanında olarak geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

"Spor eğitimlerini çok önemsiyoruz"

Çocukların mutluluğu ve geleceğinin kendileri açısından çok büyük bir önem taşıdığını belirten Tekin, "Seyhan'ımızın belirli noktalarında belediyemize ait tesislerde deneyimli antrenörler nezaretinde verilen spor eğitimlerini çok önemsiyoruz. Yaşanılan ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşlarımız geçim sıkıntısı yaşıyor. Bizler de, sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıyla sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler ile ailelerimize destek olmak için büyük bir özveri sergiliyoruz. Çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlamak, gerçek potansiyellerine ulaşabilmeleri için imkan vermek istiyoruz. Spor yapmak isteyen çocuklarımızın yeteneklerini değerlendirmek ve onları kötü alışkanlıklardan korumak için ilçemizde sportif çalışmaları arttırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Çocukların spora yönelmesi konusunda ailelere de çok büyük görevler düştüğünü belirten Başkan Tekin, "Çocuklarımız spora teşvik edilmeli ve spor yapma alışkanlığı kazandırılmalı. Ailelerimiz ile yapılacak olan işbirliği çerçevesinde değişik branşlarda Türk sporuna yetenekli, başarılı sporcuların Seyhan'ımızdan yetişeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Seyhan Belediyesi Yaz Spor Okulu açılış törenine katılan Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan ise, "Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve ekibine böyle bir güzel imkanı Seyhan'ın çocuklarına sundukları için federasyonumuz adına teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Seyhan Belediyesi, binlerce çocuğa ücretsiz spor eğitimi veriyor - Son Dakika

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