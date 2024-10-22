Ryan Kent'i Samandıra Tesisleri'nde tekme tokat dövmüşler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ryan Kent'i Samandıra Tesisleri'nde tekme tokat dövmüşler

Geniş Video İzle

Spor yorumcusu ve yazar Emre Bol, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Ryan Kent ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bol, Kent'in geçen sezon takım arkadaşının eşine mesaj attığını ve bu nedenle Samandıra Tesisleri'nde tekme tokat dövüldüğünü ileri sürdü.

22.10.2024 18:08  Güncelleme: 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan ve geçen sezonun ara döneminde lisansı çıkarılmayan Ryan Kent'in sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedilmişti. İngiliz futbolcu ile ilgili futbol dünyasını sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

TAKIM ARKADAŞININ KARISINA MESAJ ATMIŞ

Kent'in sezon ortasında sözleşmesinin feshedilmesi kafalarda soru işareti yaratırken, spor yorumcusu ve yazar Emre Bol'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Emre Bol, katıldığı bir Youtube programında İngiliz futbolcunun geçtiğimiz sezon takım arkadaşlarından birinin karısına mesaj attığını ve yaptığı ahlak dışı davranış nedeniyle Samandıra'da dayak yediğini ileri sürdü.

SAMANDIRA'DA TEKME TOKAT DÖVMÜŞLER

Emre Bol katıldığı yayında "Ryan Kent Fenerbahçe'de geçen sezon Yugoslav bir futbolcunun eşine mesaj atıyor. Bunu tekme tokat dövüyorlar tesislerde, Samandıra'da…" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 1 MAÇA ÇIKMIŞTI

Teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve buna rağmen takımda kalmayı tercih eden 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon sadece sarı-lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Lugano ile oynadığı müsabakada forma giyebildi. Kent, bu karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Geçen sezonun başında İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarakFenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, sarı-lacivertli formayı toplamda 19 maçta giydi. Kent, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Ryan Kent\'i Samandıra Tesisleri\'nde tekme tokat dövmüşler

Fenerbahçe, Ryan Kent, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ryan Kent'i Samandıra Tesisleri'nde tekme tokat dövmüşler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Emre Öztürk:
    ben Fenerbahçeliyim ama Fenerbahçeden bı cacık olmaz bu sene üçüncü zor oluruz 68 6 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Bu da Ferhat eser gibi tam bi süzme oe 45 4 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    ellerine sağlık 27 1 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Ferhat eserin babası bu 22 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DEMEK KI MESAJ ATTIĞI KISININ TELEFONU VAR KENT TE İLGİNÇ 14 8 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Fenerbahçe önce Urfa kupasını alsın 11 5 Yanıtla
  • Ali Riza Cevahir:
    çamur at izi kalsın nerde belge ler nerde çıksın okişinin karısı gitsin savcılığa beni telefondan msj ile taciz etti desin yok çünkü öyle birşey yok 10 3 Yanıtla
    kamer tekeş:
    Türkçe yazmayı öğren kardesim hiç mi okul okumadın...??. 0 0
  • serkan keskin:
    acur halleder 9 2 Yanıtla
  • Alpi:
    Buda Feroş gibi Tangalı belli o tayfadan ne olacak 7 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 03:59:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ryan Kent'i Samandıra Tesisleri'nde tekme tokat dövmüşler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.