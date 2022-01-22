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Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! - Son Dakika

Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!

22.01.2022 18:05
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!

Sivassporlu Pedro Henrique, Fenerbahçe kalesine sezonun en güzel gollerinden birini attı. 74. dakikada serbest vuruşta 30 metreden kaleye sert şut çeken Pedro, Berke'yi adeta çaresiz bıraktı.

Sivasspor'un yıldızı Pedro Henrique, Fenerbahçe'ye attığı golle gündeme damgasını vurdu. Takımının direkleri dövdüğü anda çalan serbest vuruşta topun başına Pedro geçti.

Kimsede akıl bırakmadı! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, sezonun en iyisi seçilir

DİREKT KALEYE VURDU

Yaklaşık 30 metrelik mesafede orta açması beklenen Pedro tam tersini yaptı. Doğrudan kaleyi hedef alan Sivassporlu futbolcunun füzesi en son filelerde görüldü.

Kimsede akıl bırakmadı! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, sezonun en iyisi seçilir

ADETA İSYAN ETTİ

Sivasspor, Fenerbahçe karşısında direkleri dövdü, Berke ve Tisserand'a takıldı. Pedro'nun golü adeta kaçanlara isyan oldu.

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Pedro Henrique, Fenerbahçe, Sivasspor, İsyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! - Son Dakika
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