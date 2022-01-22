Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!

Sivasspor'un yıldızı Pedro Henrique, Fenerbahçe'ye attığı golle gündeme damgasını vurdu. Takımının direkleri dövdüğü anda çalan serbest vuruşta topun başına Pedro geçti.
Yaklaşık 30 metrelik mesafede orta açması beklenen Pedro tam tersini yaptı. Doğrudan kaleyi hedef alan Sivassporlu futbolcunun füzesi en son filelerde görüldü.
Sivasspor, Fenerbahçe karşısında direkleri dövdü, Berke ve Tisserand'a takıldı. Pedro'nun golü adeta kaçanlara isyan oldu.
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