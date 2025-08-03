Shakhtar Donetsk İlk Maçını Kazandı

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi ilk maçında deplasmanda Epitsentr Dunaivtsi'yi tek golle geçti.
Ukrayna'nın Ternopil şehrindeki Roman Shukhevych Ternopil Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, Epitsentr Dunaivtsi'ye konuk oldu.
Shakhtar, maçın 79. dakikasında Kaua Elias'ın kafa golüyle maçı 1-0 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.
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