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Sıfır rakımından Torosların zirvesine spor - Son Dakika

Sıfır rakımından Torosların zirvesine spor

14.02.2022 00:58
Sıfır rakımından Torosların zirvesine spor

Mersin'in Erdemli ilçesinde hazırlanan "Kent Merkezinden Kırsala Spor" projesi kapsamında toplumun her alanı spora yönlendiriliyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hazırlanan "Kent Merkezinden Kırsala Spor" projesi kapsamında toplumun her alanı spora yönlendiriliyor.

Tenisten futbola, mücadele sporlarından okçuluğa kadar sporun her dalında, Erdemli Belediyesi'ne bağlı spor koordinasyon merkezi ile 2 bin gence eğitim veriliyor. Denize sıfır noktadan Toros Dağları'nın zirvesine kadar kurulan spor tesisleri ile kent merkezinden kırsala varıncaya kadar toplumun her kesiminin spor yapması hedefleniyor. Yürütülen çalışmalara ise gençler yoğun ilgi gösteriyor.

6-15 yaş çocuklar, spor merkezlerinde, dart, okçuluk, tenis, aerobik ve plates, voleybol, basketbol, futbol, muay thai, tekvando spor dallarında eğitim alma şansı bulurken, oluşturulan kadın spor merkezleri üzerinden ise kadınlar rahatlıkla eğitmenler eşliğinde spor yapabiliyor.

Kent merkezinde ne varsa, kırsal mahallelerde o olacak bakışıyla hareket ettiklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Kent merkezinden kırsala doğru spor merkezi hareketleri başlattık. Şu ana kadar Erdemlimizin tamamında 62 tane spor merkezimiz var. Kırsalda eksik olan yerlerimizi hızla tamamlayıp, insanlarımızın yediden yetmişe tamamının spor yapmasını sağlayacağız" dedi.

Mavi ile yeşilin buluştuğu kent Mersin Erdemli'de sporun her dalında faaliyet gösterdiklerini aktaran Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kamil Boran, "Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezimizde 2 bine yakın öğrencimize kurs vermekteyiz. Basketboldan voleybola, hentboldan futbola, mücadele sporlarından okçuluğa, birçok branşta hizmetimiz 12 ay boyunca devam etmektedir. İnşallah buradan yetişen çocuklarımız, tüm branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir" diye konuştu.

Kent merkezinde yaşayan öğrencilerden kırsal mahallelere varıncaya kadar spor kurslarına yoğun ilgi gösteren gençler ise yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Futbolcu olmak istediğini dile getiren öğrenci Mehmet Ali Kasap, "Küçüklükten beri hep futbol oynamak istemişimdir ve bu konuda beni geliştiren hocalarım da bu kursta olduğu için burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Tenis oynamayı çok sevdiğini ifade eden öğrenci Ensar Kılıç, "Buraya geliyorum, tenis oynuyorum, spor yapıyorum, spor yapmaktan hoşlanıyorum" cümlelerine yer verdi.

Tekvando sporunun kendisini şampiyonluklara götürdüğünü anlatan öğrenci Nuran Saydan ise, "İlk başta merakla başlamıştım ama devam ettikçe sevdim ve bu sporu yapmak benim için bir hobi haline geldi ve bu da şampiyonluklara götürdü" açıklamasını yaptı.

Gençlerin spor dallarına yönelmesi aileleri de mutlu ediyor. Çocukların dijital bağımlılıktan kurtulmasının yanı sıra sosyal yaşamına sporun etki ettiğine dikkat çeken Ayşe Şahin, "Çocuklar çok heyecanlılardı uzun zamandır bu etkinliği futbolu, basketbolu bekliyorlardı zaten onlarla beraber biz de çok heyecanlıydık zaten" dedi. - MERSİN

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Erdemli Belediyesi, Toros Dağları, Mersin, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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