Spor

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen, oldukça çekişmeli ve eğlenceli geçen müsabakalar sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven tarafından turnuvaya katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi.

Turnuvada 1. olan öğrenciler il turnuvasına katılmaya hak kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretmenler ve yöneticiler ile turnuvaya katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti. - KÜTAHYA