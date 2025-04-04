Sinan Cankurt, İtalya\'da Gümüş Madalya Kazandı

İtalya'da düzenlenen 4. AERE Cup müsabakalarında trampolin cimnastikte 51 bin 680 puanla ikinci olan Bolulu Sinan Cankurt, gümüş madalya kazandı.

Dünya kupası öncesinde düzenlenen 4. AERE Cup Cimnastik Turnuvası, İtalya'da düzenlendi. Düzenlenen turnuvaya katılan Bolulu Milli Sporcu Sinan Cankurt, 15-16 yaş erkekler kategorisinde başarı gösterdi. 51 bin 680 puan alarak ikinci olan Cankurt, gümüş madalya kazanmayı başardı. - BOLU