Sinop Şehir Stadyumu Yüzde 99 Tamamlandı - Son Dakika
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Sinop Şehir Stadyumu Yüzde 99 Tamamlandı

Sinop Şehir Stadyumu Yüzde 99 Tamamlandı

Sinop'ta 33 milyon TL yatırımla yapılan stadyum, 10 bin seyirci kapasitesine sahip ve hazır durumda.

31.10.2024 17:06
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla yapılan 33 milyon TL yatırım bedelli, 10 bin seyirci kapasiteli ve deniz manzaralı Sinop Şehir Stadyumu, yüzde 99 oranında tamamlandı.

Sinop Şehir Stadyumu hakkında bilgiler veren Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, "Bakanlığımız tarafından 2018 yılında burası ihale edildi. Süreç sonunda bitirilmediği için bakanlık müteahhitle sözleşmeyi iptal etti. Geri kalan işleri biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak biz ihale ettik. Deniz tarafındaki geoteknik iş tamamlandı. Şu anda da içerideki eksik kalan işleri tamamlıyoruz. Haftaya inşallah geçici kabul yapılıp stadımızı Sinop futboluna sunmak için hazırız diye düşünüyorum" dedi.

Birkaç teknik iş kaldığını söyleyen Kalyon, "Onları da tamamlayınca hazır olacağız. Takımımız da çok güzel gidiyor. İnşallah burası takıma hayırlı gelecek. Takımımıza ve seyircilerimize yakışır bir futbol sahası olarak burayı onlara sunacağız. Biz kalan projenin eksik alanlarını tamamlıyoruz. Yani, yapılmayan işlerin ihalesini yapıyoruz. Normal ve rutin yapılması gerekenleri yapıyoruz. Ek bir şey yapmadık. Gecikmesi müteahhitle olan sözleşme feshedildiği için ve tekrar geride kalan işlerle ilgili ihale süreci olduğu için süre aldı. Onları da şükürler olsun bitirdik. 10 bin kapasiteli ve Süper Lig'in maç yapabileceği bir ortam burası. Zeminimiz de çok güzel. Futbola hazır bir şekilde bütün ulusal maçlar yapılabilecek bir şekilde yapıldı stadımız. Aynı zamanda da tartan pistimiz var. Tartan pistimiz halkımıza 6 aydan beri zaten açık. Sabah 06.00'dan gece 22.00'ye kadar açık. Gerekiyorsa daha devam ediyorsa ne zamana kadar boşalıyorsa burası halkımızın yürümesine ve spor yapmasına açık bir şekilde hizmetteyiz. Maçlar ve antrenmanlar hariç tartan biz her zaman vatandaşlarımızın emrindedir" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sinop Şehir Stadyumu Yüzde 99 Tamamlandı - Son Dakika

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