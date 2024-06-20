Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu - Son Dakika
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Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu

Sırbistan, EURO 2024\'ten çekilme tehdidinde bulundu

EURO 2024'te boy gösteren Sırbistan, Hırvatistan ve Arnavutluk maçındaki "Sırpları öldür" tezahüratları nedeniyle turnuvadan çekilme tehdidinde bulundu. Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic, UEFA'ya en ağır yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.

20.06.2024 16:10
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Sırbistan, Hırvatistan ve Arnavutluk arasında oynanan EURO 2024 maçında taraftarların skandal tezahüratları nedeniyle turnuvadan çekilme tehdidinde bulundu.

"YAŞANANLAR SKANDALDIR"

B Grubu'nda oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçta taraftarların, "Sırpları öldür" tezahüratları duyuldu. Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic, en ağır yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu. Surbatovic, Sırp devlet televizyonu RTS'ye verdiği demeçte, "Yaşananlar skandaldır ve UEFA'dan, turnuvaya devam etmemek anlamına gelse bile yaptırım uygulamasını isteyeceğiz" dedi.

"CEZA VERMEZSENİZ..."

Surbatovic, "UEFA'dan her iki ülkenin federasyonlarını cezalandırmasını talep edeceğiz. Buna katılmak istemiyoruz, ancak UEFA onları cezalandırmazsa, nasıl ilerleyeceğimizi düşüneceğiz. Münferit vakalar nedeniyle cezalandırıldık ve taraftarlarımız diğerlerinden çok daha iyi davrandı. Bir taraftar ırkçı hakaretler nedeniyle cezalandırıldı ve bunun diğerlerine atfedilmesini istemiyoruz. Biz Sırplar centilmeniz ve açık kalpliyiz, bu yüzden taraftarlara centilmen kalmaları çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Hırvatistan, Sırbistan, Futbol, Spor, Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Gursel kalen: Önünüze gelen topluluğu devlet olarak tanırsanız sonunda savaşlar kaçınılmaz olur. En az 5 milyon nüfusu olmayan ülkeyi devlet olarak hiç nir ülke tanımamalı. 7 27 Yanıtla
    Mehmet Güneş: Elinin hamuruyla devlet işlerine yorum bile yapma... 11 6 Selim Ekici: Bu ne saçma Bi düşünce 4 buçuk milyon nüfusu olan Bi ırk herhangi, kendisinden kalabalık bir ırk'ın sömürgesi altindamı yaşayacak .Burda sorun Bi ülkenin kaç kişiden oluşacağı değil birbirinin değerlerine saygı duyan bilinçli toplumlar yetişmesi 9 1 Koray ERDOGAN: KKTC için de ne düşünüyorsun? 2 1
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