Sırbistan, EURO 2024\'ten çekilme tehdidinde bulundu

Gursel kalen:

Önünüze gelen topluluğu devlet olarak tanırsanız sonunda savaşlar kaçınılmaz olur. En az 5 milyon nüfusu olmayan ülkeyi devlet olarak hiç nir ülke tanımamalı.

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Mehmet Güneş: Elinin hamuruyla devlet işlerine yorum bile yapma... 11 6

Selim Ekici: Bu ne saçma Bi düşünce 4 buçuk milyon nüfusu olan Bi ırk herhangi, kendisinden kalabalık bir ırk'ın sömürgesi altindamı yaşayacak .Burda sorun Bi ülkenin kaç kişiden oluşacağı değil birbirinin değerlerine saygı duyan bilinçli toplumlar yetişmesi 9 1