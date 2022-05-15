Şırnak'ta Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın başlıyor - Son Dakika
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Şırnak'ta Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın başlıyor

15.05.2022 20:51
Şırnak'ta Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın başlıyor

Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası Cudi Cup, yarın başlayacak.

Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası Cudi Cup, yarın başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi iş birliğiyle 16-22 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın hazırlıkları tamamlandı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, müsabakalar öncesi 2'si yeni yapılan toplam 6 kortta incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yılki ulusal turnuvanın ardından bu yıl uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, 7 gün sürecek turnuvaya katılan bütün sporculara başarılar diledi.

Pehlivan, "Dünyanın dört bir tarafından tenisçileri ilimizde ağırlayacağız. Gündüz tenis müsabakaları, gece Gençlik Festivali ile vatandaşlarımız, müzik ve sanatsal faaliyetlerle bir araya gelecek." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise tesis edilen huzur iklimi ile artık Şırnak'ın sporla ve birçok alanda elde edilen başarılarla anıldığını, bunun için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, büyük bir heyecana sahne olacak Cudi Cup'ta mücadele edecek tüm sporculara başarılar dileyerek, "Dünyanın her bölgesinden gelecek sporcularla 16-22 Mayıs tarihlerinde Şırnak'ın ilk uluslararası organizasyonunu gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.???????

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Türkiye, gençlik, Şırnak, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şırnak'ta Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın başlıyor - Son Dakika


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