Sivas Belediyespor, Egemen Zengin'i kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Belediyespor, Egemen Zengin'i kadrosuna kattı

16.08.2022 14:34
Sivas Belediyespor, Egemen Zengin'i kadrosuna kattı

Sivas Belediyespor, başarılı sağ bek oyuncusu Egemen Zengin ile anlaşmaya vardı.

Sivas Belediyespor, başarılı sağ bek oyuncusu Egemen Zengin ile anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, daha önce Fenerbahçe forması giyen genç sağ bek oyuncusu Egemen Zengin'i transfer etti.

1996 doğumlu futbolcu, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde, Sivas Belediyespor Kulübü'nün 2. Başkanı Taner Karabal ve As Başkan Ahmet Turan Arslan da hazır bulundu.

Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal, transferlerin Sivas Belediyespor camiasına ve Egemen Zengin'e hayırlı olması temennisinde bulundu. - SİVAS

YORUMLAR
500
TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru? TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru? Başkan Ahmet Nur Çebi: 'Hakemlerin hata yapmaya hakları yok' Başkan Ahmet Nur Çebi: 'Hakemlerin hata yapmaya hakları yok' Sivas Belediyespor, kaleci Doğukan'ı transfer etti Sivas Belediyespor, kaleci Doğukan'ı transfer etti
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Egemen Zengin, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor, Egemen Zengin'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
14:35 Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet yaşamdan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 15:58:07. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas Belediyespor, Egemen Zengin'i kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement