1996 doğumlu futbolcu, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde, Sivas Belediyespor Kulübü'nün 2. Başkanı Taner Karabal ve As Başkan Ahmet Turan Arslan da hazır bulundu.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, daha önce Fenerbahçe forması giyen genç sağ bek oyuncusu Egemen Zengin'i transfer etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivas Belediyespor, Egemen Zengin'i kadrosuna kattı - Son Dakika

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