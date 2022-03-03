Sivas'ta oryantiring heyecanı - Son Dakika
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Sivas'ta oryantiring heyecanı

03.03.2022 11:47
Sivas'ta oryantiring heyecanı

Sivas'ta 60 sporcunun katılımı ile "Okullar arası Oryantiring il şampiyonası" gerçekleştirildi.

Sivas'ta 60 sporcunun katılımı ile "Okullar arası Oryantiring il şampiyonası" gerçekleştirildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Oryantiring İl Temsilciliği organizesinde yapılan "Okullar arası Oryantiring il şampiyonası" sona erdi.

Paşabahçe Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen yarışmaya 4 farklı okuldan 60 sporcu katılım sağladı. Yıldızlar ve küçükler kategorisinde yapılan müsabakalarda sporcular derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonunda dereceye girenlere madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Şube Müdürü Ergün Çoban, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve antrenörler takdim etti.

Yarışmaya katılan sporcular ise, çok heyecanlı bir müsabaka içerisinde yer aldıklarını belirterek kıyasıya mücadele ettiklerini söylediler. - SİVAS

Sivas'ta oryantiring heyecanı
Sivas'ta oryantiring heyecanı
Sivas'ta oryantiring heyecanı
Sivas'ta oryantiring heyecanı
Sivas'ta oryantiring heyecanı
Sivas'ta oryantiring heyecanı
Sivas'ta oryantiring heyecanı

YORUMLAR
500
Sivas'ta bilekler yarıştı Sivas'ta bilekler yarıştı İnönü Belediyesi oryantiring takımından büyük başarı İnönü Belediyesi oryantiring takımından büyük başarı

Paşabahçe, gençlik, okullar, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivas'ta oryantiring heyecanı - Son Dakika
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