Sivas'ta Voleybol Başarısı - Son Dakika
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Sivas'ta Voleybol Başarısı

Sivas\'ta Voleybol Başarısı

Necip Fazıl Kısakürek Kız Meslek Lisesi voleybol takımı, bölge yarışmalarında finale yükseldi.

24.12.2024 11:48
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Sivas Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi voleybol takımı, bölge yarışmalarında şehri temsil etme başarısı elde etti.

4 Eylül Spor Salonu'nda yapılan ve 28 takımın katıldığı maçlarda finale kalan Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Teknik Lisesi voleybol takımı, rakibi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi takımını 3-2 yenerek bölge yarışmalarında Sivas'ı temsil etmeye hak kazandı.

Okul müdürü Tuncay Baral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız voleybol takımının elde ettiği başarının idareci ve öğretmenleri mutlu ettiğini söyledi.

Kız voleybol takımıyla gurur duyduğunu belirten Baral, "İnşallah bölgeler arası yapılacak maçlarda kızlarımız yine başarı kazanarak Sivas'ımıza birincilik madalyasını getirirler. Kızlarımızı ve takımı çalıştıran beden eğitimi öğretmenimiz Abdullah Kesgin'i başarılarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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