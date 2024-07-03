Sivas'ta Yaz Okulları Açıldı - Son Dakika
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Spor

Sivas'ta Yaz Okulları Açıldı

Sivas\'ta Yaz Okulları Açıldı

Sivas'ta 8 branşta bin 200 öğrencinin eğitim alacağı yaz okulları açılış programı yapıldı. Programda spor gösterileri ve konuşmalar gerçekleştirildi.

03.07.2024 12:25  Güncelleme: 12:27
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Sivas'ta 8 branşta bin 200 öğrencinin eğitim alacağı yaz okulları açılış programı yapıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu spor tesissilerinde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, sivil toplum kuruluşu ve spor camiası temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Halk oyunları ve çeşitli branşlardaki spor

dallarının gösteriminin ardından konuşmalara geçildi.

"Geleceğin yıldızlarını inşallah burada yetiştireceğiz"

Burada konuşan Sivas Belediye Spor Başkanı Ahmet Polat, geleceğin sporcularını yetiştireceklerini ifade ederek, "Velilerimize bizleri tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Endişe etmesinler. Yaz programı dahilinde çocuklarımıza sporun evrensel ilkelerini birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışma ve paylaşmayı onlara en iyi şekilde her branşta uzman hocalarımız ve antrenörlerimizin gözetiminde eğitimlerini sürdürecekler. Çocuklarımızı nitelikli bir şekilde yetiştirerek geleceğin yıldızlarını inşallah burada yetiştireceğiz" dedi.

"Başarılı bir gelecek çizmek için gayret sarf ediyorlar"

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, öğrencilerin başarılı bir gelecek çizmek için gayret sarf ettiklerini söyleyerek, " Yaz boyunca ilimizde gerek bizim tesislerimizde gerekse belediye spor tesislerimizde gerekse diğer kulüplerimizin tesisler inde gençlerimizi çeşitli spor branşlarında geleceğe hazırlamak için gayret sarf edecekler. Sporun tabana yayılmasını çok önemsiyoruz. Çünkü geleceğin sporcuları bu okullardan yetişiyor. Bu okullardan sporla tanışan gençlerimiz miniklerimiz, antrenörlerimizin dikkatlerini çekerek farklı branşlara yönlendiriliyor ve bu gençler ondan sonraki spor hayatında, sporu yaşam biçimi haline dönüştürerek ondan sonraki süreçte de sporda başarılı bir gelecek çizmek için gayret sarf ediyorlar" diye konuştu.

1 Eylül'e kadar devam edecek kurslarda, futbol, voleybol, basketbol, hentbol, sayokan, taekwondo ve karate gibi farklı spor branşlarında uzman eğitmenler tarafından eğitim verilecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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