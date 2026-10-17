Sivasspor, 1'inci Lig'de 11'inci haftada evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Sivasspor, 1'inci Lig'de 11'inci haftada evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı

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Sivasspor, 1\'inci Lig\'de 11\'inci haftada evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı
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1'inci Lig'in 11'inci haftasında Sivasspor, evinde SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Konuk Sarıyer 1. dakikada Poko ile öne geçti; Sivasspor 30. dakikada Manaj'ın golüyle eşitliği yakaladı.

Eraydın AYTEKİN/ SİVAS,

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu

SİVASSPOR: Arda, Feyzi, Mert, Turan (Dk.83 Duodu), Yusuf Çağlar, Oğuzhan (Dk. 63 Burak), Mohammed, Salih (Dk. 46 Cihat), Ceesay (Dk. 63 Charisis), Ethemi, Manaj

SARIYER: Sehic, Üzeyir, Kaan, Caner (Dk. 46 Attamah), Eşref, Hasan Emre (Dk.87 Thiam), Poko (Dk. 68 Tunahan), Barış (Dk.87 Erdi), Doğancan (Dk. 68 Eren), Efecan, Eze

GOLLER: Dk. 30 Manaj (Sivasspor) - Dk. 1 Poko (Sarıyer)

SARI KARTLAR: Yusuf Çağlar (Sivasspor) - Işık Kaan, Hasan Emre, Erdi (Sarıyer)

1'inci Lig'in 11'inci haftasında Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

1'inci dakikada sağdan gelişen Sarıyer atağında topla ceza alanına giren Barış'ın içeriye çevirdiği topu kaleci Arda çeldi. Boşta kalan topu ceza alanı içindeki Poko, sol ayağıyla yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 0-1.

16'ncı dakikada Sivasspor atağında ceza alanı önünde topla buluşan Salih'in yerden şutunda top yandan auta gitti.

30'uncu dakikada sağ kanattan Ethemi hareketlendi. Ceza alanına yerden gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi, ceza alanı içinde kalan topa Ceesay dokundu. Topu önünde bulan Manaj, yerden vuruşla takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1.

33'üncü dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu Manaj kullandı; kaleye gönderdiği top, üstten az farkla auta gitti.

40'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Sarıyer atağında Eşref'in ceza alanına ortasında Doğan Can kafa vuruşunu yaptı, üst direkten dönen top kaleci Arda'da kaldı.

45'inci dakikada sağdan ceza alanına giren Efecan ortaladı, savunmadan seken top Barış'ın önünde kaldı. Onun vuruşunu kaleci Arda kornere çeldi.

64'üncü dakikada sağdan Burak ortaladı, ceza alanı içine doğru açılan topa Charisis yerden vurdu. Kaleciden dönen topu son anda savunma dışarı çeldi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: DHA
SivassporSarıyerFutbolSporSMSSon Dakika

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