Sivasspor, Adana'ya gitti - Son Dakika
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Sivasspor, Adana'ya gitti

11.03.2022 15:02
Sivasspor, Adana'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Adana'ya gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Adana'ya gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, 13 Mart Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma için Adana'ya hareket etti.

Sivasspor, yarın saat 11.00'de Adana'da yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor'un kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

"Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Moussa Konate, Hakan Arslan, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal."

Uğur Çiftçi'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Bu arada Sivasspor'da savunma oyuncusu Uğur Çiftçi'nin doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Adana yolculuğu öncesi Uğur Çiftçi için sürpriz organizasyon düzenlendi. Uğur, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti, takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Sivasspor, Adana'ya gitti
Sivasspor, Adana'ya gitti
Sivasspor, Adana'ya gitti
Sivasspor, Adana'ya gitti
Sivasspor, Adana'ya gitti

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Sivasspor, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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