Sivasspor, Adana'ya gitti - Son Dakika
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Sivasspor, Adana'ya gitti

12.03.2022 00:58
Sivasspor, Adana'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Adana'ya gitti.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Adana'ya gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadele için bugün Sivas'tan ayrılarak 24 kişilik kafileyle Adana'ya hareket etti. Yiğidolar yarın saat 11.00'de Adana'da yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Adana Demirspor ile Sivasspor 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Sivasspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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