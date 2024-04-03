Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Fatih Karagümrük maçının bitiş saatinin iftar saatiyle çakışmasına tepki göstererek, "Maçın bu saatte olması ayrı bir sıkıntı. 5 dakikaya kadar ezan okunacak. İftar saati geldi. Keşke maç bu saatte olmasaydı" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1-0 kazandıkları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Karagöl, "Önemli bir 3 puandı. Oynanan oyun bugün bizi ne kadar mutlu etmese de alınan 3 puan gayet iyiydi. Taktik üzerine bir oyun geçti. Teknik heyeti ve oyuncularımızı tebrik ediyoruz" diye konuştu.
Karagöl maçın saat 17.00'de başlamasına tepki göstererek, "Maçın bu saatte olması ayrı bir sıkıntı. 5 dakikaya kadar ezan okunacak. İftar saati geldi. Bununla ilgili biz Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştuk. TFF de 'Tamam' dedi ama naklen yayın olarak yayıncı kuruluş maçın bu saatte oynanmasına ısrar etti. Keşke maç bu saatte olmasaydı. Naklen yayın planlamasında 20.30 yayın akışını bozacağı için bu maçı 17.00'a verdiler. Biz 15.00 veya 16.00 olsun istedik ama yayıncı kuruluş bu saate ısrar etti" ifadelerini kullandı.
Gökhan Karagöl alınan 3 puanın ardından düşme hattından da uzaklaştıklarını vurgulayarak, "Çok güzel bir 3 puan oldu. Biz de düşme hattından uzaklaştık. Rahat bir nefes almamıza sebep oldu. İnşallah diğer maçlarda da iyi oynar ve 3 puan alırız" diye konuştu. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor Basın Sözcüsü İftar Saatiyle Maçın Çakışmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmediği sürece kalplerin ve gönlün değişemeyeceğini belirtti. Avcı, ayrıca Trabzonspor'un lig üçüncülüğü hedefine sağlıklı bir şekilde mücadele ettiklerini ve bugün kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?