Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 2 eksik bulunuyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan DG Sivasspor'da bu müsabaka öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ile sarı kart cezalısı olan Fayçal Fajr takımını yalnız bırakacak.

Yiğidolar'da Leke ve Fayçal dışında eksik futbolcu bulunmuyor. - SİVAS