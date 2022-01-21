Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kırımızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Kaynak: AA
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