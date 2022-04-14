Sivasspor ile yolları ayrılan Pedro Henrique'den veda mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Sivasspor ile yolları ayrılan Pedro Henrique'den veda mesajı Açıklaması

14.04.2022 09:54
Sivasspor ile yolları ayrılan Pedro Henrique'den veda mesajı Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'dan Brezilya'nın Internacional takımına transfer olan Pedro Henrique, veda mesajı yayımladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'dan Brezilya'nın Internacional takımına transfer olan Pedro Henrique, veda mesajı yayımladı.

Henrique, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, doğduğu, büyüdüğü ve ailesinin yaşadığı şehrin takımına transfer olduğunu anımsattı.

Sezon başında Sivasspor yönetiminin büyük çaba ve özveri ile kendisini kırmızı-beyazlı ekibe kazandırdığını belirten Henrigue, 9 ay süren Sivasspor döneminde samimi ve hayatı boyunca unutamayacağı güzel arkadaşlıklar kurduğunu aktardı.

Sivasspor'un bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduğunu ve duyacağını vurgulayan Henrique, "Yıllarca yurt dışında bulunduktan sonra kızımın tedavi sürecinde yanında olmak istediğimi yönetimimize bildirdim. Bu konudaki anlayışlarından dolayı başta Mecnun Otyakmaz ve Erdal Sarılar başkanlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, takıma geldiği günden beri saha içerisinde ve saha dışında iyi ve kötü gününde destek olduğunu belirten Henrique, mesajında şunları kaydetti:

"Transfer sürecimdeki anlayışından dolayı da kendisine duyduğum sevgi ve saygıyı bildirmek isterim. Ayrıca iyi ve kötü günümde bana desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza, kulüp personeline, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve yönetimimize teşekkür ediyorum, hepinizi çok seviyorum. Sivasspor'da oynamak benim için ayrı bir gururdu. Tüm Sivas şehrine ve Sivasspor sevdalılarına şükranlarımı sunuyorum."

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Kaynak: AA

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