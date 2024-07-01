Sivasspor, İngiliz oyuncu Alex Pritchard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Sivasspor, İngiliz oyuncu Alex Pritchard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Süper Lig takımlarından Sivasspor, İngiliz futbolcu Alex Pritchard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sivasspor, transfer çalışmaları kapsamında Birmingham City'de forma giyen Pritchard ile anlaşmaya vardı. İmza töreninde konuşan Sivasspor Başkanvekili Bahattin Eken, Pritchard'ın kaliteli bir oyuncu olduğunu ve hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım attıklarını belirtti. Pritchard ise Sivasspor'a gelmekten mutluluk duyduğunu ve başarılı olmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

01.07.2024 18:54
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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, İngiliz oyuncu Alex Pritchard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, prensip anlaşmasına vardığı İngiliz ekibi Birmingham City forması giyen Alex Pritchard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Sivasspor Kulübü Başkanvekili Bahattin Eken ve kulüp yetkilileri katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Bahattin Eken, "Sivasspor olarak ligde başarılı olmak için çalışıyoruz. Alex Pritchard gibi kaliteli oyuncuları kadromuza katarak bu hedeflere ulaşma yolunda önemli adım atıyoruz" dedi.

ALEX PRITCHARD: SİVASSPOR'DA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM

Alex Pritchard ise Sivasspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte elimden gelenin en iyisini yapıp bu yeni maceramda Sivasspor'da başarılı olmak istiyorum. Kariyerimde ilk defa İngiltere dışında oynayacağım. Dışarıda bir kulüpte oynayıp kendime yeni şeyler katmak istiyorum. İlerleyen süreçte de beni buraya getiren insanlar için elimden gelenin en iyisini yapıp daha çabuk adapte olup, başarılı olmak istiyorum. Taraftarın karşısında oynamak için heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum. Kendi yeteneğimi gösterip onları mutlu etmek istiyorum" dedi.

Sivasspor, İngiliz oyuncu Alex Pritchard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, İngiliz oyuncu Alex Pritchard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor, İngiliz oyuncu Alex Pritchard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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