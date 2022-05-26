Sivasspor kupasını aldı - Son Dakika
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Sivasspor kupasını aldı

26.05.2022 23:57
Sivasspor kupasını aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor kupasını aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor kupasını aldı.

60. Türkiye Kupası'nı Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek elde eden Sivasspor düzenlenen seremonide Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez'den kupasını aldı. Kariyerinde ilk kez bu başarıyı yakalayan kırmızı-beyazlılar büyük bir coşku yaşarken, Türkiye Kupası Final maçının futbolcusu ise müsabakayı takip eden basın mensuplarının oylarıyla Kayserispor kalecisi Silviu Lung seçildi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)

Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı
Sivasspor kupasını aldı

YORUMLAR
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Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor kupasını aldı - Son Dakika


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