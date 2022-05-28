Sivasspor kupayı kazanan 16. takım oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor kupayı kazanan 16. takım oldu

28.05.2022 11:30
Sivasspor kupayı kazanan 16. takım oldu

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan 16. takım olarak kayıtlara geçti.

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan 16. takım olarak kayıtlara geçti.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi başardı.

Kupada daha önce Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor 2'şer, Eskişehir, Bursa, Sakarya, Kayseri, Konya ve Akhisarspor da 1'er kez mutlu sona ulaşmıştı.

Yiğidolar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan 16. takım olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

YORUMLAR
500
Türkiye Kupası Final maçında Silviu Lung performansıyla beğeni topladı Türkiye Kupası Final maçında Silviu Lung performansıyla beğeni topladı Kayserispor'un Türkiye Kupası karnesi Kayserispor'un Türkiye Kupası karnesi
Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor kupayı kazanan 16. takım oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 11:36:57. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor kupayı kazanan 16. takım oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement