Sivasspor kupayı kazanan 16. takım oldu

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan 16. takım olarak kayıtlara geçti.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi başardı.

Kupada daha önce Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor 2'şer, Eskişehir, Bursa, Sakarya, Kayseri, Konya ve Akhisarspor da 1'er kez mutlu sona ulaşmıştı.

Yiğidolar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan 16. takım olarak kayıtlara geçti. - SİVAS