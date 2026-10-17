Sivasspor, Sarıyer\'le 1-1 berabere kalırken Manaj 30. dakikada eşitliği sağladı

Sivasspor, Sarıyer'le 1-1 berabere kalırken Manaj 30. dakikada eşitliği sağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer 1-1 berabere kaldı. Sarıyer 1. dakikada Poko'nun golüyle öne geçti, Sivasspor 30. dakikada Manaj'la eşitliği sağladı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu
Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Oğuzhan Aksoy (Dk. 63 Burak Kapacak), Turan Tuzlacık (Dk. 83 Duodu), Yusuf Çağlar Kefkir, Salih Kavrazlı (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Musah Muhammed, Ceesay (Dk. 63 Charisis), Ethemi, Manaj
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Attamah), Işık Kaan Arslan, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 86 Thiam), Barış Alıcı (Dk. 86 Erdi Dikmen), Üzeyir Ergün, Doğan Can Davas (Dk. 68 Eren Karadağ), Poko (Dk. 68 Tunahan Ergül), Efecan Karaca, Eze
Goller: Dk. 1 Poko (SMS Grup Sarıyer), Dk. 30 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Işık Kaan Arslan, Dk. 45 Hasan Emre Yeşilyurt, Dk. 90+6 Erdi Dikmen (SMS Grup Sarıyer), Dk. 82 Yusuf Çağlar Kefkir (Ekenler Beton Sivasspor)
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer 1-1 berabere kaldı.
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