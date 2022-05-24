Sivasspor'un final maçı dev ekranda izlenecek - Son Dakika
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Sivasspor'un final maçı dev ekranda izlenecek

24.05.2022 16:43
Sivasspor'un final maçı dev ekranda izlenecek

Sivas Belediyesi, Ziraat Türkiye Kupası final maçında DG Sivasspor'un, Kayserispor ile oynayacağı final maçını Kent Meydanı'nda dev ekranda canlı yayınlayacaklarını duyurdu.

Sivas Belediyesi, Ziraat Türkiye Kupası final maçında DG Sivasspor'un, Kayserispor ile oynayacağı final maçını Kent Meydanı'nda dev ekranda canlı yayınlayacaklarını duyurdu.

Sivas Belediyesi, 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçında Sivasspor'a desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Sivas Belediyesi, final maçını dev ekranda canlı yayınlayacaklarını duyurdu. Kent Meydanı'na kurulacak dev ekran ile final heyecanını İstanbul'a gitmeyen tüm Sivaslılar takip edebilecek.

Sivas Belediyesi sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili yaptığı paylaşıma, "Ziraat Türkiye Kupası final maçı heyecanını stadyumdan yaşayamayan hemşehrilerimiz için meydana dev ekran kuruyor, karşılaşmayı canlı olarak yayınlıyoruz. Haydi Yiğidolar, şimdi Sivasspor'umuza destek zamanı" notunu ekledi. - SİVAS

Sivasspor'un final maçı dev ekranda izlenecek
Sivasspor'un final maçı dev ekranda izlenecek

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Kaynak: İHA

Sivas Belediyesi, Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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