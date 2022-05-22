Sivasspor'un gençleri ilk resmi maçına çıktı - Son Dakika
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Sivasspor'un gençleri ilk resmi maçına çıktı

22.05.2022 19:46
Sivasspor'un gençleri ilk resmi maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile karşılaşan DG Sivasspor'da genç oyuncular Halit Çokyaşar, Emirhan Tak, Mehmet Albayrak ve Kaan Onaran kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile karşılaşan DG Sivasspor'da genç oyuncular Halit Çokyaşar, Emirhan Tak, Mehmet Albayrak ve Kaan Onaran kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig'in son haftasında dün sahasında Kayserispor'u Jorge Felix ve Kerem Atakan Kesgin'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Mehmet Albayrak, yedekte başlayan genç oyuncular Halit Çokyaşar, Emirhan Tak ve Kaan Onaran ise maçın ikinci devresinde oyuna girerek, ilk resmi maçına çıkmış oldular.

Genç oyuncuların performansı izleyenlerden alkış topladı. - SİVAS

Sivasspor'un gençleri ilk resmi maçına çıktı
Sivasspor'un gençleri ilk resmi maçına çıktı

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Sivasspor-Kayserispor maçının ardından Sivasspor-Kayserispor maçının ardından Kayserispor'da son hafta rotasyonu Kayserispor'da son hafta rotasyonu
Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Albayrak, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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