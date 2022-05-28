Sivasspor'un ligdeki gol yükünü Mustapha Yatabare omuzladı - Son Dakika
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Sivasspor'un ligdeki gol yükünü Mustapha Yatabare omuzladı

28.05.2022 11:58
Sivasspor'un ligdeki gol yükünü Mustapha Yatabare omuzladı

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 10 golle tamamlayan Mustapha Yatabare, Demir Grup Sivasspor'un en golcü oyuncusu oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 10 golle tamamlayan Mustapha Yatabare, Demir Grup Sivasspor'un en golcü oyuncusu oldu.

Kırmızı-beyazlı ekipte son 2 sezondur forma giyen Malili forvet Mustapha Yatabare, bu sezon ligde attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı.

Ligi 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivas temsilcisi bu sezon 52 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 50 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Mustapha Yatabare 10 gol atarak, takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Sezonun bitmesinin ardından Sivasspor'dan Brezilya'nın Internacional takımına transfer olan Pedro Henrique ise kırmızı-beyazlı formayla fileleri 8 kez havalandırdı.

Olarenwaju Kayode 6, Dimitros Goutas ve Fayçal Fajr 5'er, Jorge Felix ve Max Gradel 3'er, Fredrik Ulvestad, Kerem Atakan Kesgin ve Leke James 2'şer, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Erdoğan Yeşilyurt, Isaac Cofie ve Ziya Erdal birer kez gol atma başarısı gösterdi.

Sivasspor'un ligin 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Beşiktaşlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, kendi kalesine gol atmıştı.

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Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Mustapha Yatabare, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

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