Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Vali Lütfullah Bilgi Sivasspor Tesisleri'nde kırmızı-beyazlı takım, günün ilk antrenmanında kuvvet adaptasyon ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard da idmanda yer aldı.
Yiğidolar, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
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