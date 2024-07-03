Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 3. gününde Sivas'ta akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu ile başladı. Ardından 6'a 3 dar alan oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise üç grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

03.07.2024 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 3. gününde Sivas'ta akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu ile başladı. Ardından 6'a 3 dar alan oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise üç grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Bülent Uygun, Sivasspor, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
19:52 Kahramanmaraş’ta 3,5, Adıyaman’da 3,8 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 3,5, Adıyaman'da 3,8 büyüklüğünde deprem
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 22:34:52. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement