Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 3. gününde Sivas'ta öğlen saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma ile başladı. Ardından 4'e 1 oyun oynayan Yiğidolar, taktik orta gol çalışması ve 3 renk oyun ile idmanı tamamladı.

Yiğidolar, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS