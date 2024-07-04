Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kampın 4. gününde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları yaptı.
Günü tek idmanla tamamlayan Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
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