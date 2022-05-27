Sivassporlu taraftarların kupa sevinci - Son Dakika
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Sivassporlu taraftarların kupa sevinci

27.05.2022 01:23

- Sivassporlu taraftarların kupa sevinci Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'u mağlup ederek kupayı kazanan Sivasspor'da maça gelen Sivaslı taraftarlar, statta ve statta çıkışında şampiyonluğu doyasıya kutladı Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Atatürk Olimpiyat...

- Sivassporlu taraftarların kupa sevinci

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'u mağlup ederek kupayı kazanan Sivasspor'da maça gelen Sivaslı taraftarlar, statta ve statta çıkışında şampiyonluğu doyasıya kutladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı kazandı. Mücadele için stada gelen Sivaslı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu taraftarlar, kupa törenin ardından stadyumu terk ederken tezahüratlar söyleyip, kupa şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Sivassporlu taraftarların kupa sevinci
Sivassporlu taraftarların kupa sevinci
Sivassporlu taraftarların kupa sevinci
Sivassporlu taraftarların kupa sevinci

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Mecnun Otyakmaz: 'Tarihimizde ilk defa final oynayıp, bunu kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz' Mecnun Otyakmaz: 'Tarihimizde ilk defa final oynayıp, bunu kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz' Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor ile Sivasspor mücadelesinin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor ile Sivasspor mücadelesinin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Kaynak: İHA

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivassporlu taraftarların kupa sevinci - Son Dakika


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