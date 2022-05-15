Skubic, Konyaspor formasıyla 254. maçında - Son Dakika
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Skubic, Konyaspor formasıyla 254. maçında

15.05.2022 18:56
Skubic, Konyaspor formasıyla 254. maçında

Konyaspor'un başarılı oyuncusu Nejc Skubic, yeşil-beyazlı forma altında 254. maçına çıkıyor.

Konyaspor'un başarılı oyuncusu Nejc Skubic, yeşil-beyazlı forma altında 254. maçına çıkıyor. Konyaspor Kulübü, Sloven sağ beke 254. maçı için özel plaket ve forma verdi.

Konyaspor'da Nejc Skubic, yeşil-beyazlı forma altında 254. maçına çıkıyor. Hatayspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen deneyimli futbolcu, karşılaşma öncesinde kendisi için hazırlanan plaket ve formayı kulüp başkanı Fatih Özgökçen'den aldı. Bugüne kadar Konyaspor formasıyla 215'i lig maçı olmak üzere 253 karşılaşmada oynayan ve 19 gol atıp 30 asist yapan 32 yaşındaki futbolcu için kulüp tarafından özel olarak hazırlanan video, stadyumda bulunan ekranlarda oynatıldı.

Skubic'i saha içinde takım arkadaşları da tebrik etti. - KONYA

Skubic, Konyaspor formasıyla 254. maçında
Skubic, Konyaspor formasıyla 254. maçında
Skubic, Konyaspor formasıyla 254. maçında

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Hatayspor, Konyaspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Skubic, Konyaspor formasıyla 254. maçında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Skubic, Konyaspor formasıyla 254. maçında - Son Dakika
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