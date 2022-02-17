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Slavia Prag maçından notlar - Son Dakika

Slavia Prag maçından notlar

17.02.2022 20:47
Slavia Prag maçından notlar

Fenerbahçe'de tek değişiklikİsmail Kartal'ın ilk Avrupa maçıSarı-lacivertlilerde 8 eksikSerdar Dursun maskeyle yer aldıOzan Tufan kadrodaAltyapıdan 5 isim Taraftarın ilgisi az Jindrich Trpisovsky takımının başında yer alamadı Mustafa AKIN / İSTANBUL,- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son...

Fenerbahçe'de tek değişiklik

İsmail Kartal'ın ilk Avrupa maçı

Sarı-lacivertlilerde 8 eksik Serdar Dursun maskeyle yer aldı Ozan Tufan kadrodaAltyapıdan 5 isim Taraftarın ilgisi az

Jindrich Trpisovsky takımının başında yer alamadı

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile mücadele ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan maçta İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çaldı. Mariani'nin yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynanan GZT Giresunspor maçının kadrosunda tek zorunlu değişikliğe gitti. Kartal, UEFA kadrosuna dahil edilmeyen Rossi'nin yerine Pelkas'a görev verdi. Tecrübeli teknik adam, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım, Kim Min-jae, Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'dan oluşturdu. Orta sahada Sosa, Zajc ve Mert Hakan Yandaş'a görev veren Kartal, kanatlarda Pelkas ve Bright Osayi-Samuel'i, ileri uçta ise Valencia'yı saha sürdü.İSMAİL KARTAL'IN İLK AVRUPA MAÇIFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyerinde ilk Avrupa maçına çıktı. Sarı-lacivertli ekip ile daha önce antrenör olarak Avrupa'da birçok deneyim yaşayan Kartal, ilk kez teknik direktör olarak heyecan yaşadı.SARI-LACİVERTLİLERDE 8 EKSİKFenerbahçe, Slavia Prag mücadelesine 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Novak, Gustavo, İrfan Can Kahveci ve son anda sakatlık yaşayan Serdar Aziz kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan Burak Kapacak, Rossi ve Crespo görev alamadı. Öte yandan sakatlığı sona ermesine karşın henüz hazır durumda olmayan Mesut Özil de kadroda yer almadı.SERDAR DURSUN MASKEYLE YER ALDISarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında maskeyle kadroya dahil edildi. Ligde son oynanan GZT Giresunspor maçında elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar Dursun, kısa sürede takıma dahil oldu. Son antrenmanda takımla çalışan Serdar Dursun, Slavia Prag maçının kadrosunda yer aldı.OZAN TUFAN KADRODAFenerbahçe'de Ozan Tufan, Slavia Prag karşısında kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu Giresunspor maçında tedbir amaçlı yer almazken hastalığı sebebiyle de birkaç idmana çıkamamıştı. Ozan Tufan, maç öncesi son idmanda takımla çalışmalara katılmıştı.ALTYAPIDAN 5 İSİM Sarı-lacivertli ekipte, Slavia Prag mücadelesine altyapıdan 5 isim kadroya dahil edildi. Fenerbahçe'de sakatlık ve hastalık sebebiyle 8 oyuncu görev alamazken yedek kulübesi ağırlıklı olarak altyapıdan oluştu. Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin (18), Ruha Arda Aksoy (18), Arda Güler (16), Erkan Arda Çağdaş (18) ve Bora Çuha (18) İsmail Kartal'ın şans vermesini bekledi.TARAFTARIN İLGİSİ AZFenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag maçına ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerde büyük boşluklar olduğu gözlendi.  JINDRICH TRPISOVSKY TAKIMININ BAŞINDA YER ALAMADISlavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag, sahaya teknik direktöründen yoksun çıktı. Sağlık sorunları bulunduğu açıklanan Jindrich Trpisovsky, takımıyla İstanbul'a gelemedi. Trpisovsky'nin yerine yardımcısı Jaroslav Köstl görev aldı.


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Slavia Prag, Fenerbahçe, İstanbul, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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