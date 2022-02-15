Üye Girişi
Snowboard yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi - Son Dakika

Snowboard yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi

15.02.2022 08:46
Snowboard yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Erzincan'da gerçekleşen snowboard yarışlarında dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Erzincan'da gerçekleşen snowboard yarışlarında dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

13 Şubat Erzincan Kurtuluş Kupası Snowboard Yarışmalarında dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıldönümü münasebetiyle tertiplenen Erzincan Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde düzenlenen 13 Şubat Erzincan Kurtuluş Kupası Snowboard Alpin 2. Etap yarışmalarında dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 13 Şubat Erzincan Kurtuluş Kupası Snowboard yarışmalarına 15 ilden 239 yarışmacı katıldı.

Ergan Dağı Kayak Merkezinde düzenlenen ödül törenine Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Kayak Federasyonu Asbaşkanı Cafer Nuroğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, sporcular ve kayak severler katıldı.

Madalya töreninde konuşma yapan Vali Mehmet Makas, yarışmalara katılan ve dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti. - ERZİNCAN

Snowboard yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi
Snowboard yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi
Snowboard yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi

YORUMLAR
500

Toros Dağları, Erzincan, Turizm, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Snowboard yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
08:27 100 milyonluk Sadrazam mirasının kime gideceğini mitokondri bağı çözecek!
08:26 Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü
08:12 Meteoroloji paylaştı! Yer yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
08:10 Üç KDV indirimi daha yolda: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor
08:00 Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 15 Şubat Salı altın kuru
07:58 Burak Sergen, Sadakatsiz'den ayrılıyor! Dizinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı
07:54 3 çocuğunun annesini ormanda infaz etti! Sonra aynı av tüfeğiyle kendine sıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 08:54:50. #1.12#
SON DAKİKA: Snowboard yarışlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement