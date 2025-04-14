Söğütspor Finalde!

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, Play-Off yarı final müsabakasında baştan sona gergin geçen maçı kazanarak adını finale yazdırdı.

Pazaryeri Sentetik Sahası'ndan Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu'nun lider bitiren Söğütspor ile ligi ikinci tamamlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü Play-Off yarı final müsabakasında karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Söğütspor maçın hemen başında yakaladığı yüzde yüzlük bir pozisyonu değerlendirenken, 1969 Bilecik Spor Kulübü kaleci bu porsiyonda Arda Yılmaz kalesinde devleşti. Maçın 14'üncü dakikasında gelişen bir Söğütspor atağında İbrahim Sadri Çiçek topu filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakasının ilk yarısında rakibine bir varlık gösteremeyen 1969 Bilecik Spor Kulübü devreye 1-0 geride girdi. Maçın ikinci yarından vasat bir futbolla başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın ilk şutunu 54'üncü dakika çekebildi. Ardından oyuna dengesini koyarak pozisyonlar bulmaya başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü ataklarında sonuç alamadı. Forvet hattında eksiklikler dolayı bir türlü gol bulamayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 81'inci dakikasında Yağızcan Şenocak'ın golüyle 2-0 geriye düştü.

Hakeme tepki

Bu gol öncesi Yağızcan Şenocak'ın ofsayt olduğunu iddia eden 1969 Bilecik Spor Kulübü ve yöneticileri maçın yan hakemi Türker Öner tepki gösterdi. Yan hakemin Söğütspor kulübesiyle sohbet ederken pozisyonu kaçırdığı iddia eden 1969 Bilecik Spor Kulübü heyeti tecrübesiz hakemlerin böylesi maça verilmemesi gerektiği söyledi.

Öte yandan Bozüyük 1. Nolu statta Pazaryerispor ile karşı karşıya gelen Osmanelispor maçı 3-1 kazanarak, finalde Söğütspor'Uun rakibi oldu. Final maçı sonrası kazanan takım Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu olurken, BAL temsilcisi Vitraspor ile Play-Out maçına çıkacak. - BİLECİK