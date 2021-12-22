Şöhretler "Kurtuluş günü" için mücadele edecek

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle Adanalı şöhretli futbolcular bir araya gelip maç yapacaklar.

5 Ocak Adana'nın kurtuluş yılı nedeniyle Adana Valiliği tarafından çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda Valilik himayesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Faal Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şubesi ile Çukurova Belediyesi'nin organize ettiği şöhretler karması karşılaşması 25 Aralık 2021 tarihinde Adana Şehir Stadyumunda yapılacak.

Adanaspor ve Adana Demirspor'da profesyonel olarak forma giymiş eski şöhretli futbolcuların mücadele edeceği karşılaşmanın başlama vuruşunu Adana Valisi Süleyman Elban gerçekleştirecek. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, bu maçın çok büyük bir anlam taşıdığını belirtirken, "Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını yaşıyoruz: Böylesine anlamlı bir günde bu organizasyona katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Başta Valimiz sayın Süleyman Elban olmak üzere herkesin emeği fazla. Taraftarlarımızı eski şöhretli futbolcularımızı bir kez daha görmeye davet ediyorum" diye konuştu. - ADANA