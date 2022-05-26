Solhan'da voleybol turnuvası tamamlandı - Son Dakika
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Solhan'da voleybol turnuvası tamamlandı

26.05.2022 15:30
Solhan'da voleybol turnuvası tamamlandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 13 takımın katılımıyla düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye girenlerin kupaları verildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 13 takımın katılımıyla düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye girenlerin kupaları verildi.

Solhan ilçesinde yaklaşık iki ay önce kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde başlatılan voleybol turnuvası tamamlandı.

Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin ile Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ve yüzlerce taraftarın izlediği final karşılaşması Solhan YBO ile King Power takımları arasında oynandı. King Power, Solhan YBO karşısında 3-2 galip ayrılarak çekişmeli geçen final maçı ile turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada dereceye giren ilk dört takımın kupa, madalya ve nakdi ödülleri Kaymakam Muhammed Çetin ve Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız tarafından verildi.

Turnuvanın tamamlandığını belirten Solhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan, "Uzun yıllardır 19 Mayıs turnuvası düzenlemiyorduk. Bu yıl bir risk alarak 5 farklı branşta turnuva düzenledik. Diğer dört turnuvamızı tamamlayıp dereceye giren takımlarımızın ödüllerini verdik. Bu gün ise çok büyük bir gündü. Yaklaşık iki ay önce başlattığımız voleybol turnuvasını çok çekişmeli maçların sonucunda finale çıkan iki zorlu takımımızın karşılamalarıyla turnuvamızı tamamladık. Profesyonel lig karşılaşmaları seviyesinde bir maç ile turnuvamızı final yaparken seyir zevkinin çok yüksek olduğunu görmek bizleri ayrıca çok mutlu etti. Bu turnuva ile Solhan'ın bir spor kenti olduğu herkes tarafından bir kez daha görüldü" dedi. - BİNGÖL

Solhan'da voleybol turnuvası tamamlandı
Solhan'da voleybol turnuvası tamamlandı
Solhan'da voleybol turnuvası tamamlandı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Solhan'da voleybol turnuvası tamamlandı - Son Dakika


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