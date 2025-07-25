Solskjaer: Savunmamız Yetersizdi

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Uzatmanın başında maç durdu. Maç durunca son 5 dakikayı çok iyi kullanamadık. 3-2 kaybetmek zor bir skor fakat 4-2 kaybetmek daha da zor. Son golü yememeliydik, son gol bizim için hayal kırıklığı oldu" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın uzatma anlarını çok iyi kullanamadıklarını belirten Ole Gunnar Solskjaer, "Zor bir maç oldu. Hayal kırıklığına uğradık. Üzüldüğüm nokta yediğimiz 4 gol. Daha iyi savunma yapmalıydık. İyi fırsatlar yarattık. Maçın sonuna doğru ivmeyi yakaladık ama uzatmanın başında maç durdu. Maç durunca son 5 dakikayı çok iyi kullanamadık. 3-2 kaybetmek zor bir skor fakat 4-2 kaybetmek daha da zor. Son golü yememeliydik, son gol bizim için hayal kırıklığı oldu" şeklinde konuştu.

'YEDİĞİMİZ SON GOL SURATIMIZA ATILMIŞ BİR YUMRUK GİBİYDİ'

İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyleyen Norveçli teknik adam, "Atmosfer gayet iyiydi. Oyuncular birbirlerini seviyorlar. Birbirlerine destek oluyorlar. O anlamda bir sıkıntı yok. Kampa fazla oyuncu götürmek bence önemli. Bugün iyi bir takıma karşı oynadık. Belirleyici bir faktör oldu. Rakibimiz uzun yıllardan beri Brezilya'dan çok fazla büyük yetenek getiriyor. 40, 50 milyon Euro'luk yıldızlar getiriyorlar. İyi bir hocaları var. İyi bir takım Shakhtar. Kolay değil ama umudumuz ve inancımız var. İyi analiz edeceğiz. Defansımız çok kötüydü. Basit goller yedik. Bunun sezon öncesiyle bir alakası yok. Maçın kırılma anlarında konsantrasyon eksikliği yaşadık. Son gol için hayal kırıklığı diyebilirim. 3-2'den sonra ivmeyi yakalamışken maç durdu. Yediğimiz son gol suratımıza atılmış bir yumruk gibiydi" ifadelerini kullandı.

'3'ÜNCÜ GOL GELİYORUM DEDİ'

Gedson Fernandes'i rakibin sağ tarafı güçlü olduğu için sol açıkta görevlendirdiğini belirten Solskjaer, "Gedson orta sahada daha iyiydi. Bizimle yalnızca 2 gün antrenman yaptı. Antrenman anlamında takımdan uzak kaldı. Hazır hale getirmeye çalıştık. Orta alanda Demir Ege ve Orkun tercihini kullandık. Rakibimizin sağ beki ve açığı etkili olduğu için Gedson'u orada kullanarak daha dinamik bir savunma yapmayı düşündük. 3'üncü gol geliyorum dedim. İyi hareket etmedik. Rakibimiz pas yaptı, topu döndürdü. Gerekli kaymaları yapmadık. Hızlı bir şekilde topun yönü değişti. Kartal'ı 1'e 1 bıraktık. 4-2 kaybetmek kötü bir sonuç En kötü performansımız diyemem daha kötüleri oldu. Umuyorum ki diğer maçta ilk golü atacağız ve farklı bir performans sergileyeceğiz. Çok kolay goller yedik. İyi şanslar yakaladık. Momentumu yakaladığımız anlar olmuştu. Rakibimizden daha fazla gol atabilirdik. Daha iyi savunmalıyız. Futbol, fırsatları değerlendiren ve değerlendiremeyenlerin farkını gösteren bir oyundur" şeklinde konuştu.

'GELECEK HAFTA DAHA İYİ BİR BEŞİKTAŞ GÖRECEKLER'

Son olarak taraftara mesaj veren Solskjaer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelecek hafta daha iyi bir Beşiktaş göreceklerini söylüyorum. Sadece haftaya değil sezon boyunca böyle olacak. Her maç iyiye giden bir Beşiktaş olacak. Beraber oynama alışkanlığı olmayan oyuncularımız var. Beraber oynamadıkları için birbirlerine entegre etmemiz gerekiyor."